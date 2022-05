Wieder illegales Lagerfeuer: Polizei sucht Camper nach Waldbrand

Die Sache erinnert frappant an den katastrophalen Waldbrand von Hirschwang (Bezirk Neunkirchen). Vergangenen Oktober wurden dort durch ein illegales Feuer fast 150 Hektar Wald im Raxgebiet vernichtet. Der Schaden beträgt mehr als 30 Millionen Euro.

Trotz seit dem 12. März aufrechter Waldbrandverordnung haben Unbekannte am Wochenende auf dem Katzberg bei Waidmannsfeld im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt) verbotenerweise ein Lagerfeuer im Wald entzündet. Die Feuerstelle wurde laut den polizeilichen Ermittlungen anscheinend nicht ausreichend abgelöscht, wodurch es Sonntag früh zu einem Feuer in dem entlegenen Waldgebiet gekommen ist.

In demselben Areal war bereits am 3. Mai rund ein Hektar Wald lichterloh in Flammen aufgegangen. Damals standen mehr als 100 Feuerwehrmitglieder und zur Sicherung im steilen Gelände auch Bergretter stundenlang im Einsatz, um den Waldbrand in den Griff zu bekommen.