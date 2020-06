Wieder Aufregung um Pfarrer Swierzek

„Glaubt der, bei uns gibt`s weniger Schwule, als bei ihm daheim?", fragt sich ein Hohenberger. In dem 1500-Seelen-Ort im Mostviertel gehen die Wogen hoch. Gerhard Swierzek, der Pfarrer von Stützenhofen, nimmt sich nach dem Wirbel in seiner Gemeinde ( Swierzek hatte einen homosexuellen Gemeinderat abgelehnt, woraufhin sich eine ehemalige Geliebte des Pfarrers zu Wort meldete) gerade eine Auszeit und urlaubt in Hohenberg. Unterschlupf hat er bei einem Freund gefunden: Miezyslaw Sprycha, dem örtlichen Pfarrer.

In Hohenberg darf Gerhard Swierzek auch ab und zu eine Messe zelebrieren. Oder eine Trauerfreier. In der ist es am Donnerstag der Vorwoche zu einem weiteren Eklat gekommen, wie die Hohenbergerin Barbara Lampl dem KURIER erzählt. Vor der Kommunion habe Swierzek darauf hingewiesen, „dass auch wirklich nur jene Personen zur Kommunion vortreten sollen, die reinen Gewissens behaupten können, frei von jeglichen Sünden zu sein".