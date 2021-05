Wie Profit und Artenvielfalt in den Wäldern Hand in Hand gehen

Hier läuft ein Pilotprojekt, das in weiterer Folge auf alle 120 Reviere in ganz Österreich – vom Tiefland bis ins Hochgebirge – ausgeweitet werden, soll. Im Zentrum der Bemühungen stehe die Biodiversität, also Artenvielfalt bei Tieren und Pflanzen, wie Revierleiter Joachim Graf anschaulich erläuterte. Breitenfurt sei diesbezüglich so etwas wie der „idealtypische Wald der Zukunft.“ Hain- und Rotbuchen, Zerr- und Traubeneichen, Vogelkirschen, Rotkiefern, Fichten, Tannen und Lärchen sind hier zu finden. Seltene Arten wie Speierling, Elsbeere, Holzbirne oder Wildapfel werden bewusst gefördert. Jedes Jahr setze man zumindest 150 Stück seltener Gehölzarten pro Revier, so Freidhager.