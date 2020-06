„Wie ein warmer Regen“

Fünf Unternehmen mit insgesamt 220 Arbeitnehmern sorgen für höchste Betriebsamkeit in der Gewerbezone. Zuletzt nahm die Böhler-Uddeholm Precision Strip GmbH. Europas modernstes Kaltwalzwerk in Betrieb. Mit der UFA Recycling GmbH. findet sich neben anderen Vorzeigebetrieben Österreichs größter Kühlgeräte-Verwerter hier.

Vor allem den Gemeinden mit großen Beteiligungen, wie Kematen oder Amstetten, stehen größere Summen, mit denen sie eigentlich nicht gerechnet haben, ins Haus. An die Stadt Amstetten , die mit 12,6 Prozent am Wipark beteiligt ist, werden 126.000 Euro überwiesen. „Ich weiß nicht, ob wir die Summe im Budget haben. Aber wir verwenden das Geld ohnehin zur Tilgung des Darlehens, das wir für den Park aufnehmen mussten“, sagt Bürgermeisterin Ursula Puchebner, SPÖ . Auch der Allhartsberger Bürgermeister Anton Kasser, ÖVP , einer der Anführer im Kampf gegen SMA , empfindet die Auszahlung „wie einen warmen Regen“. Er und Puchebner loben, dass mittlerweile beträchtliche Kommunalsteuern aus dem Park kämen und durch das Projekt zahlreiche Jobs in der Region entstanden seien.