Wie die letzte Ruhestätte von Franz Ferdinand Besucher anzieht

© Atzenhofer Wolfgang Die Ehrenwache der Dragoner in der Gruft

Am 28. Juni 1914 kam es zum Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo. 110 Jahre später findet eine Gedenkfeier an der letzten Ruhestätte von ihm und seiner Gattin auf Schloss Artstetten statt.