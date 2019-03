Wie der „Port“ an die Donau kam

Auch der Langenloiser Winzer Rudolf Rabl hat sich an das Experiment gewagt und füllt erstmals seine Portwein-Variante aus Fässern in Flaschen. „Der Weiße entsteht aus Traminer, der Rote aus der Sorte Rösler“, erklärt Rabl, der vor vier Jahren mit der Produktion begann. Die Anregung dazu erhielt er vor 15 Jahren in der Vinothek eines deutschen Winzers, der Ähnliches vorstellte. „Ich füge wenig, aber besonders hochprozentigen Branntwein bei. So bleibt der Charakter der Trauben erhalten“, erklärt Rabl.

„Veltliner Doux Naturel“ (V.D.N) nennt die Domäne Wachau ihre Portwein-Verwandtschaft. Dabei steht „Doux“ für die Süße des Produkts aus der Backstage-Experimentierlinie,die sich an Südfrankreich orientiert.