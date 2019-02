Wettrennen zwischen Sorten-Anpassung und Klimawandel

Der Druck, den der Klimawandel auf den Weinbau ausübt, verhilft der Rebenzucht-Abteilung im Bundesamt für Wein mit Sitz in Klosterneuburg bei Wien zu gesteigerter Beachtung. Nachdem man neuen Sorten lange wenig Bedeutung zusprach, hat die Züchtung neuer Genotypen wieder enorme Bedeutung gewonnen. Denn Weinstöcke müssen in Österreich immer mehr Temperaturextreme ertragen und sollen gleichzeitig zunehmenden Schädlingsdruck aushalten. Nun forscht ein Team um Ferdinand Regner, der seit 25 Jahren in der Abteilung arbeitet, auf Hochtouren.

Die Zeit drängt: Rund 25 Jahre Vorarbeit sind nötig bis eine neue Sorte einsatzfähig ist. Ein Zeitraum, in dem sich extrem viel ändern kann.

„Unser Hauptziel ist die Züchtung hochwertiger Rebsorten. Das stärkste Selektionsargument ist die Weinqualität“, erklärt Regner. Nun gibt es bereits viele gute Weinsorten. Doch mehr als bisher ist Stabilität unter ständig erhöhtem Schädlingsdruck gefragt. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist teuer, aufwendig und gerade im wachsenden Bio-Segment grundsätzlich unerwünscht.