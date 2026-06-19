Autobrand in A1-Baustelle: Fehlende Rettungsgasse blockiert Feuerwehr

Den aktuellen Baustellenbereich auf der Westautobahn bei St. Valentin im Bezirk Amstetten musste die dortige Feuerwehr am heutigen Freitag bereits zweimal als Einsatzort anfahren. In den Morgenstunden hatte der Crash eines Pkw mit einem Lkw für Verletzte und eine brisante Verkehrssituation gesorgt. Zu Mittag ging ein Kleinbus in Flammen auf. Dessen Passagiere blieben unverletzt.

Zur morgendlichen Kollision kam es zwischen der Ab- und Auffahrt St. Valentin in Fahrtrichtung Westen. Bei der Ankunft der Feuerwehr wurden die Beteiligten bereits vom Roten Kreuz betreut und die Unfallstelle war von der Autobahnpolizei schon abgesichert. Mithilfe des Wechselladefahrzeugs konnten die Freiwilligen den Pkw von der Unfallstelle bergen. Außerdem wurden die auslaufenden Betriebsmittel gebunden. Der Lenker des beteiligten Lasters konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen.

Um die Mittagszeit gab es dann den nächsten Einsatzbefehl, weil aus dem Baustellenbereich ein brennender Kleinbus gemeldet wurde. Der Kleintransporter stand in Vollbrand.

Keine Rettungsgasse

Aufgrund der verengten Fahrbahn, dem dichten Reiseverkehr und der wieder einmal nicht funktionierenden Rettungsgasse gestaltete sich die Anfahrt der Feuerwehr extrem schwierig. Am Einsatzort wurde der brennende Kleintransporter von den Löschtrupps von zwei Tankwagen gelöscht. Das ausgebrannte Wrack wurde dann ebenfalls mithilfe des Wechselladefahrzeugs abtransportiert. Meldungen über Verletzte gab es zu diesem Vorfall nicht. Die sieben Passagiere konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

