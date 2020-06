Wertvolle Geschenke von „Mister Motor“

Nicht nur Motoren von Mopeds, Motorsägen oder Pkw behandelt der Techniker. Auch Lichtmaschinen, Getriebe oder Pumpen werden von ihm aufgeschnitten, um den Blick auf das Innenleben freizugeben. So wird Schülern ein Einblick in die Welt der Zylinder, Kolben oder Einspritzdüsen beschert. Dass alle beweglichen Teile im Schnittmodell über Kurbeln und Riemen mobil bleiben, macht die Moser-Motoren so wertvoll.

An die 400 Motoren und ähnliche Schaustücke hat der „ Mister Motor“ schon präpariert und dann verschenkt. In Hauptschulen, Fahrschulen und natürlich den Berufsschule gehören seine Modelle zu begehrten und von der Lehrerschaft schwer behüteten Unterrichts-Exponaten. „Man bekommt solche Unterrichtsmittel eigentlich nirgends. Wenn man sie in Werkstätten bestellt, sind sie fast nicht leistbar“, erzählt Moser. Je nach Größe des Motors muss er von 100 bis zu 400 Stunden pro Stück investieren. Nicht selten, dass Moser einen Acht-StundenTag in seiner Kellerwerkstatt verbringt. Um Verkabelungen, Extras oder computergesteuerte Elektronik jüngerer Modelle zu begreifen, muss sich der Motor-Spezialist regelmäßig über das Internet informieren.