Werner Schlager: "Ziel war die Kontrolle der WSA"

Die Werner Schlager Academy (WSA) ist derzeit mit 33 Prozent am Multiversum beteiligt. Im Zuge des Skandals kam auch sie ins Trudeln.

KURIER: Warum entschied sich die WSA für den Standort Schwechat?

Werner Schlager: Es gab die Möglichkeit, nach Stockerau oder Schwechat zu gehen. In Schwechat wurden uns ziemlich umfangreiche Versprechungen gemacht. Auch die Location nahe am Flughafen und neben dem Bahnhof war optimal.

Wann sind dann die ersten Ungereimtheiten aufgetaucht?

Mitte 2012 haben wir erfahren, dass der Vize-Stadtamtsdirektor Franz Kucharowits der Firma Merten einen ausladenden Kredit gestattet hat (siehe Zusatz). Und zwar seitens des Multiversum, seitens jener Gesellschaft, an der wir mit 33 Prozent beteiligt sind. Ohne dass wir das in irgendeiner Art und Weise gewusst haben, geschweige denn mitgetragen hätten.

Wer ist nun für den Skandal verantwortlich?

Es hat sicher eine Handvoll Personen gegeben, die die Richtung vorgegeben haben. Wie groß dieses Netzwerk war, wissen wir nicht. Von Anfang an wurde etwas anderes verfolgt, als man uns kommuniziert hat. Nämlich, dass die Geldmassen, die mit Bau und Betrieb des Multiversum verbunden sind, auch diesem Netzwerk nutzen.

Was gibt es nun für Konsequenzen für die WSA?

Eines muss ich klar sagen: Die WSA ist Geschädigter. Wir sind unverschuldet in Turbulenzen gekommen. Wenn man von einem mittleren sechsstelligen Förderbetrag seitens der Stadt ausgegangen ist und dieser nicht eintrudelt, kann man sich vorstellen, welche Probleme nach drei Jahren vorhanden sind. Ich musste einen mittleren sechsstelligen Betrag privat finanzieren.

Gab es private Rückschläge?

Letztendlich hat es dazu geführt, dass ich meine Leistungsfähigkeit als Spitzensportler nicht mehr bringen konnte. Ich musste eine Pause einlegen, weil ich körperliche Konsequenzen gespürt habe.

Sprechen Sie von einem Karriereknick?

Absolut. Man darf nicht vergessen, dass auch mein langjähriger Verein, bei dem ich mit Unterbrechungen seit 1994 spiele (SVS Niederösterreich, Anm.), gegen mich intrigiert hat. Man hat mir seit Anfang 2011 kein Gehalt für meine Spielertätigkeit ausbezahlt. Und dadurch den Druck auf mich erhöht. Denn ich musste ja auch die WSA am Laufen halten und das privat finanzieren. Es hat Angebote gegeben, damit wir jede Kontrolle über die WSA aus der Hand geben. In der Retrospektive betrachtet war das genau das Ziel jenes kleinen Netzwerkes. Damit man die WSA unter Kontrolle hat, um Zugriff auf deren Förderungen zu erhalten.

Es wurde kritisiert, dass die WSA keine Miete im Multiversum zahlt. Warum?

Es war von Anfang an klar, auch seitens der Stadt, dass die 10,6 Mio. Euro an Förderungen, die wegen der WSA in dieses Konstrukt fließen, auf ein Fiktivkonto kommen. Und von diesem wird die Miete bezahlt. Wenn das Konto abbezahlt ist, dann verpflichtet sich die WSA, Miete zu zahlen. Man darf nicht vergessen, Leistungssport kostet Geld.

Gibt es auch Überlegungen, Schwechat zu verlassen?

Natürlich gibt es auch Auswegszenarien, die großteils durchgeplant sind. Nur, man darf gar nicht darüber nachdenken, was das für Konsequenzen hat – für die Stadt und die Steuerzahler.

Welche wären das?

Das wäre, ganz salopp gesagt, der drohende Konkurs der Stadt Schwechat. Man muss bedenken, es wären alle Haftungen, die die Stadt bislang eingegangen ist, sofort fällig. Wenn wir weggingen, müsste auch ein Großteil der Förderungen zurückgezahlt werden.