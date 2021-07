Werner Schlager von Pleite seiner Akademie überrascht

Sörös

Sörös

Katharina Kolland-Twaroch

Zudem ist das Arbeitsverhältnis zwischen GeschäftsführerundWerner Schlager angespannt. Der Ex-Tischtennis-Weltmeister hatte eine Schiedsgerichtsklage gegens seinen Partner angestrengt und Forderungen gegen das Unternehmen gestellt. Laut Jahresabschluss 2014 standen Aktiva in der Höhe von 340.000 Euro Passiva von rund 745.000 Euro gegenüber.selbst möchte weiter "wie ein Löwe" für den Fortbestand der WSA kämpfen. Zusammen mit Masseverwalterinsoll ein Sanierungsverfahren eingeleitet werden.

Dass sich die WSA schon länger in finanzieller Schieflage befand, war ein offenes Geheimnis. Fachlich reüssierte sie jedoch: Im November erhielt die WSA vom Tischtennis-Weltverband ITTF den offiziellen Akademie-Status.

Was das Konkursverfahren nun für die Stadt bedeutet ist unklar. Natürlich sei es nicht günstig, sagt Bürgermeisterin Karin Baier. Nächste Woche hätte im Gemeinderat die Übernahme der WSA-Anteile am Multiversum durch die Stadt beschlossen werden sollen. Auch beim Land wurde man kalt erwischt. Immerhin wurden der Halle seit 2010 2,8 Millionen Euro an Förderungen überwiesen – unter der Voraussetzung, dass am Standort 30 Jahre lang ein internationales Tischtennisleistungszentrum besteht. Nun warte man erstmal die Auswirkungen des Konkurses ab, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Petra Bohuslav. "Im Moment gibt es kein Risiko, dass die Fördergrundlage beschädigt ist", meint Baier.