Werkzeuge aus Autos gestohlen

Vermutlich mehr als 20.000 Euro Schaden haben Einbrecher verursacht, die in der Nacht zum Mittwoch in Krems und Hadersdorf -Kammern, Bezirk Krems, anscheinend gezielt Firmenfahrzeuge aufgebrochen haben. Bei zwei Autos dürften sie gestört worden sein. In den drei anderen Fällen räumten sie in aller Ruhe zahlreiche teure Werkzeuge und Profimaschinen aus, obwohl die Fahrzeuge meist direkt vor den Wohnhäusern der Firmenmitarbeiter abgestellt waren.



Beim Auto einer Haustechnikfirma schlugen die Täter in Krems/ Gneixendorf eine Seitenscheibe ein, um ins Innere eines Kastenwagens zu gelangen. Beim Transporter einer auf Solaranlagen und Fotovoltaik spezialisierten Firma aus Krems bohrten sie – ebenfalls in Gneixendorf – das Schloss einer Wagentür auf. In Hadersdorf schlugen sie ebenfalls die Seitenscheibe ein, um die Zentralverriegelung zu betätigen. Die Täter stahlen mehrere Bohrhämmer, Akku-Bohrmaschinen, Presswerkzeuge, ein Kältetechnik Messgerät und Werkzeugkoffer, prall gefüllt mit Gerätschaften. Sogar eine hölzerne Stehleiter ließen sie mitgehen.



„Bei mir beträgt der Schaden wahrscheinlich 12.000 Euro. Alles ist weg und muss neu beschafft werden, damit unsere Leute wieder arbeiten können. Alles steht einen Tag lang, da ist ein Jammer“, klagt der Chef einer betroffenen Firma aus dem Weinviertel, dessen Mitarbeiter den Wagen vor der Wohnung in Hadersdorf stehen hatte, um am Morgen nicht den Umweg über die Firma machen zu müssen.

„Unser Kollege erstellt gerade aus dem Gedächtnis eine Liste, was alles in dem Wagen war. Die ist schon drei Seiten lang. Das Schlimme ist, dass auch Leihgeräte dabei waren“, seufzt eine Mitarbeiterin einer weiteren betroffenen Firma. Einbrecher haben auch in Zwettl zugeschlagen: Sie brachen die Lagerraumtür eines Geschäftes auf und stahlen 16 Spielkonsolen im Wert von rund 2600 Euro.