Werftbühne-Ensemble Korneuburg mit 007 in der Halle 55

In dieser speziellen, eigens für Korneuburg verfassten Bond-Version wird Agent 007 über das Werftgelände jagen, verbrecherischen Machenschaften ein Ende setzen, seinen Charme ausspielen und, wie sollte es anders sein, sich verlieben. Vor den Augen des Publikums verwandelt sich die Werftbühne so in einen theatralen Blockbuster.

Von James Bond bis zum Bond-Girl

Bürgermeister Christian Gepp, Stadtpfarrer Stefan Koller, Pfarrerin Anneliese Peterson und viele weitere Korneuburger werden mit Leidenschaft, waghalsigen Stunts und viel Humor James Bond, Geheimdienstchefin M, Miss Moneypenny, bekannte Bösewichte der Filmreihe und natürlich auch das obligatorische Bond-Girl verkörpern.

„Die Proben laufen auf Hochtouren und machen großen Spaß. Wir freuen uns, wenn Korneuburgerinnen und Korneuburger gemeinsam auf der Bühne stehen und dem Publikum unsere Version des Action-Dramas präsentieren dürfen“, sagt Stadtchef Gepp. Die Vorstellung findet in der Halle 55 statt.