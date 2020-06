Wenn der Rabbi das Müsli koscherisiert

Seit zehn Jahren werden in der Gutschermühle von Familie Prokop koschere Müsliriegel für den israelischen Markt produziert. Dafür kommt Rabbi Havlin bis zu sechs Mal im Jahr nach Niederösterreich.

24 Stunden lang darf vor der koscheren Produktion kein nicht-koscheres Produkt über die Anlage laufen. Die Wasserwannen in der Produktionshalle müssen mit siedendem Wasser gereinigt oder mit Feuer abgeflammt werden. Am Sabbat (von Freitagabend nach Sonnenuntergang bis Samstagabend nach Sonnenuntergang) darf nicht produziert werden. Und bevor der Rabbi nicht anwesend ist, darf die Produktion gar nicht erst nicht beginnen. Mehr als zwei Millionen Müsliriegel liefert die Gutschermühle pro Jahr nach Israel.

2009 wurde die Gutschermühle an das Schweizer Unternehmen HACO gekoppelt, drei Fabriken produzieren für HACO Müsliriegel, darunter auch der Familienbetrieb von Heinrich Prokop in Traismauer.

Gemeinsam stellen die drei Firmen 20.000 Tonnen Müsliriegel pro Jahr her – über eine Milliarde Stück. In Traismauer werden 150 Millionen Riegel pro Jahr produziert und in 20 Länder verkauft. Zu den Kunden zählen bekannte heimische und internationale Unternehmen. "Das klingt beeindruckend, aber da kann man auch viel falsch machen", sagt Firmenchef Heinrich Prokop. Aber, der Chef kennt sich aus: "In Großbritannien essen sie gern Müsliriegel mit Marshmallows, in den USA mit Erdnüssen, in Österreich die mit Schokolade", sagt Prokop. Sein Lieblingsmarkt ist die Schweiz: Die Schweizer essen pro Kopf und Jahr satte 12 Kilo Müsli. "Die essen also ständig und überall", sagt Prokop und grinst.