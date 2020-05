Weniger Geld im Börsel

Exakt 1931 Euro. Das ist laut aktueller Einkommensanalyse der Arbeiterkammer NÖ (AKNÖ) das monatliche Brutto-Medianeinkommen der Niederösterreicher im Jahr 2012. Zwar ist das Einkommen um 51 Euro höher, als noch 2011, aber nur auf den ersten Blick. Denn berücksichtigt man Inflation, Einkommenssteuer und Sozialversicherung, bleiben den nö. Arbeitnehmern in Summe 6 Euro weniger im Börsel, als noch im Jahr davor. Weil die Preise stärker gestiegen sind, als das Einkommen, können sich die Niederösterreicher weniger um ihr Geld leisten. Im bundesweiten Vergleich liegt Niederösterreich damit an fünfter Stelle.

Am höchsten ist das Einkommen im Bezirk Amstetten mit 2094 Euro. Grund dafür sind die vielen Industriebetriebe. 44 Prozent der Beschäftigten sind im verarbeitenden Gewerbe tätig. Am wenigsten verdient man Bezirk Hollabrunn, nämlich nur 1478 Euro pro Monat. Ausschlaggebend dafür ist der hohe Anteil an Land und Forstwirtschaft im Bezirk.