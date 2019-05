Weltrekordversuch mit Drehwurmeffekt

Wer den Marchfelder Extremsportler Rainer Predl kennt, weiß: Er schreckt vor keinem Weltrekordversuch zurück. Unter anderem hält er den siebentägigen Laufband-Weltrekord mit 852 Kilometern, lief zehn Kilometer in einem Kreisverkehr oder absolvierte eine Zwölf-Stunden-Fahrt mit einem Rennrad in der Gondel des Wiener Riesenrad. „Ich bin einfach immer für so einen Spaß zu haben“, erklärt Predl schulterzuckend.