Weltraum-Startup am Flughafen Wien schickt Satellitenantrieb ins All

Die am Flughafen Wien-Schwechat angesiedelte Weltraumtechnik-Firma "Gate Space" legt ein rasantes Wachstum hin. Man arbeitet eng mit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und internationalen Partnern zusammen, entwickelt gemeinsam unter anderem ein chemisches Antriebs- und Bremssystem für ein Landemodul, das auf der Oberfläche des Planeten Mars aufsetzen soll. Kein einfaches Unterfangen, denn die Raumkapsel tritt mit einer Geschwindigkeit von 48.000 Stundenkilometern in die Atmosphäre des Planeten ein und muss dann in wenigen Minuten bis zu ihrem Aufsetzen auf null abgebremst werden. Hochpräziser Antrieb Die Gate-Space-Triebwerke für Satelliten können vorbestellt und je nach Bedarf angepasst werden. Und schon 2026 soll das erste Produkt des von Absolventen der Technischen Universität Wien gegründeten Unternehmens an Bord einer "SpaceX"-Rakete ins All fliegen. Eine Mission, mit der man den Eintritt in die Serienproduktion markieren möchte, wie Mitbegründer Moritz Novak betont.

Als "nächsten Meilenstein" bezeichnet Novak die Eröffnung einer neuen Testanlage, die Weltraumbedingungen simuliert. Sie gilt als die größte kommerzielle Testanlage Europas und soll Vakuumbedingungen für Raumfahrtantriebe liefern. Die offizielle Inbetriebnahme der Testanlage sei nach rund einem Jahr intensiver Vorbereitung erfolgt. Erste Tests fanden bereits erfolgreich statt. "Leistungsfähige Infrastruktur" Die Simulation von Weltraumbedingungen auf der Erde gehöre zu den komplexesten Aufgaben in der Entwicklung von Raumfahrtantrieben, erklärt Moritz Novak. Erforderlich dafür seien eine enorme Pumpenleistung, präzise Steuerung und widerstandsfähige Technik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gate Space Moritz Novak, CEO von "Gate Space".

Typischerweise werden solche Testanlagen von Institutionen wie der ESA oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betrieben oder vermietet - zu stattlichen Preisen von oft fünf- bis sechsstelligen Tagessätzen. Gate Space habe nun eine eigene, leistungsfähige Infrastruktur geschaffen. Schon 10.000 Tests Die Anlage verfügt über acht Hochdruckpumpen an vier Testständen, die stabile Vakuumbedingungen sicherstellen. Erste Testkampagnen unter realen Betriebsbedingungen im All laufen bereits, während das Unternehmen bisher über 10.000 Tests auf kleineren Anlagen durchgeführt hat. „Testen ist die Grundlage für agile Produktentwicklung und verlässliche Performance im All“, sagt Alexander Sebo, Leiter der Triebwerksentwicklung bei Gate Space.