Völlig losgelöst: Warum Niederösterreich nach den Sternen greift

"Wir sind die Seefahrer des 21. Jahrhunderts", sagt Moritz Novak während er den Blick durch die Räume seines Start-ups Gate Space am Flughafen Schwechat schweifen lässt. Doch statt von den Weltmeeren spricht er vom Weltall.

Der Mitbegründer des Raumfahrttechnologie-Unternehmens gibt an diesem Montagvormittag Einblick in seine noch junge Firma, die künftig am Flughafen Schwechat angesiedelt sein soll.

Satellitentriebwerke

Konkret entwickelt Gate Space mit mittlerweile 16 Mitarbeitern chemische Triebwerke für Satelliten, die vorbestellt und je nach Bedarf angepasst werden können - und das noch dazu günstiger als bei der Konkurrenz.