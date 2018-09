Weltmeisterschaft: Die Pflügerhoffnung aus NÖ

Österreich gilt als Top-Pflügernation der Welt. 16 Mal sicherte sich die Republik den WM-Titel in der Gesamtwertung. Auch heuer konnten die Österreicher Erfolge bei der 65. Pflüger-Weltmeisterschaft in Baden-Württemberg in Deutschland einfahren.

Der Südburgenländer Philip Bauer holte sich Bronze in der Kategorie Beetpflug auf dem Stoppelfeld, in der Gesamtwertung belegt er den vierten Platz.

Ein aufstrebendes Talent kommt mit dem 21-jährigen Leopold Aichberger aus Haag im Mostviertel. Er pflügte sich gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme auf den siebenten Platz in der Gesamtwertung und konnte so den Titel bester Newcomer für sich entscheiden. In der österreichischen Pflüger-Szene hat sich Aichberger bereits einen Namen gemacht. Er kann in der Kategorie Drehpflug mit einer Goldmedaille auf Bundesebene und drei ersten Plätzen bei Landesentscheiden beachtliche Erfolge vorweisen.