Weltmeisterliches „Sitz“ und „Platz“

Bei der FCI IGP Weltmeisterschaft 2019, die noch bis Sonntag in Schwechat stattfindet, geht die Weltelite des Gebrauchshundesports an den Start. Um den WM-Titel rittern insgesamt 146 Starter aus 39 verschiedenen Ländern – unter ihnen fünf österreichische Teams, die aus jeweils einem Hundeführer und seinem Hund bestehen. Am Sonntag steht dann fest, welcher Hund am besten abgeschnitten hat. Die nächste FCI IGP Weltmeisterschaft findet dann 2020 in Holland statt.