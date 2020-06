Weltkulturerbe in neuem Licht

Die Schönheit der Wachau bewundern den ganzen Tag über Millionen Touristen aus der ganzen Welt. Nachts kommt das Weltkulturerbe – trotz einiger angeleuchteter Gebäude – längst nicht so gut zur Geltung. Das soll sich nun ändern. In den kommenden Jahren werden an insgesamt 16 Plätzen unterschiedliche Beleuchtungsprojekte umgesetzt. Was sie gemeinsam haben: Modernste, energieeffiziente Technik und zurückhaltender Einsatz von Helligkeit, um „Lichtverschmutzung" zu vermeiden. Den Anfang machte – vor wenigen Tagen – die Spitzer Donaulände.

„Wir haben derzeit viele verschiedene Beleuchtungssituationen in unterschiedlichster Qualität", erklärt Martin Vogg, Geschäftsführer der Wachau-Kultur, einer Plattform mit Sitz in Melk, die seit Jänner alle kulturellen Aktivitäten der Region vernetzt. Sie will jetzt – neben anderen Plänen – die Wachau erhellen. Und zwar vorbildlich energiesparend. Das sollen kostengünstige Referenz-Anlagen eines führenden Beleuchtungsherstellers ermöglichen.