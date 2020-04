Weltkriegsende ohne Feier

Was das Coronavirus aber nicht lahmlegen kann, ist die Erinnerungskultur in der Gemeinde. Jährlich werden „Friedenstage“ mit Schwerpunkten veranstaltet. Im 2015 eröffneten Museum „Erlauf erinnert“ wird das Treffen der legendären 65. US-Division und der russischen Armee mit den Generälen Stanley Reinhart und Dmitri Dritschkin am 8. Mai 1945 dokumentiert. Aber auch Schicksale von Nazi-Opfern im Ort, der Wiederaufbau und Schilderungen von Zeitzeugen wurden aufbereitet.