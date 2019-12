Weltenbummler aus Niederösterreich fahren mit Bus bis nach China

Mittlerweile haben die Weltenbummler bereits die Sanddünen in der Mongolei passiert, eine Radtour am Baikalsee unternommen, die Chinesische Mauer erklommen und in tausend Metern Höhe die Berge Osttibets bewältigt.

Ein Jahr lang Urlaub

Ein knappes Jahr lang plante die Familie ihre Reise: „Das war der Traum von Dominik und mir, den haben wir schon vor den Kindern gehegt. Wir wollten aber zuerst eine Familie gründen und dieses Abenteuer vor allem für ausgiebige Familienzeit zu nutzen.“ Eine Weltreise mit Kindern ist definitiv eine Herausforderung: „Jeder Tag ist spannend. Aber die Kleinen sind mindestens genauso spontan und flexibel wie wir Großen, wenn nicht sogar noch mehr.“