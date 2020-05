Weißrußland

Eine bewegte Geschichte hat Weißrussland allemal zu bieten: Im Mittelalter war es ein Fürstentum, musste sich dann den Einfall der Tartaren gefallen lassen, wurde zum Spielball der Kriege zwischen Polen und Russland und schließlich in das Russische Reich eingegliedert. Heute ist die 207.595 qkm große osteuropäische Republik unabhängig. Reizvoll ist vor allem die Landschaft, die mit viel Wald sowie zahlreichen Flüssen und Seen gesegnet ist. In den Wäldern kann man mit etwas Glück Wildschweine, Elche und Biber sehen. Unbedingtes Muss ist natürlich ein Abstecher in die Hauptstadt Minsk, in der sich neben 1,8 Millionen Einwohnern auch viele Sehenswürdigkeiten finden.