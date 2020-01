Weißer Hof: „Wehren uns mit allen Mitteln gegen Schließung“

Insgesamt 350 Mitarbeiter arbeiten an diesem Standort. Und eine aktuelle Umfrage des Betriebsrates spricht eine deutliche Sprache. Von 137 Teilnehmern wollen 118 in Klosterneuburg bleiben.

Aber nicht wegen des eigenen Arbeitsweges, wie Betriebsrat Siegmund Linder erzählt: „Fast alle Mitarbeiter sind sich einig, dass Meidling für ihre Patienten kein gutes Umfeld ist. Hier in Klosterneuburg sind wir von Natur umgeben. Das gibt es in Wien nicht.“

Vorbereitungen gegen Schließung

Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter ist auch bereit an Protestaktionen teilzunehmen und genau das sei nun in Vorbereitung erklärt der Betriebsrat: „Wir werden uns mit allen Mitteln gegen die Schließung des Standortes wehren.“ Unter anderem soll der Kontakt zu den politischen und weiteren Entscheidungsträgern intensiviert werden.

Neben den Mitarbeitern melden sich auch ehemalige Patienten und deren Angehörige zu Wort, wie Linder erklärt. Einer der bekanntesten ehemaligen Patienten ist FPÖ-Chef Norbert Hofer. Er fordert in einer Aussendung, von der Bundesregierung eine Standortgarantie. „Ich verdanke dem Weißen Hof und seinen Mitarbeitern alles“, so Hofer, der nach seinem Paragleiter-Unfall acht Monate in der Einrichtung behandelt wurde.