Weinviertler ist unbestrittener Schneepflug-Kaiser

Bei der Österreich-Meisterschaft, die vor Kurzem in Tulln stattfand, konnte Vock seinen Titel erfolgreich gegen 39 andere Bewerber verteidigen. Die besten zwölf Teilnehmer des zweitägigen Bewerbs qualifizierten sich für das Finale. Vock darf als Sieger des Bewerbs mit den anderen besten drei bei der Europameisterschaft starten, die im Oktober 2020 in Melk stattfinden wird. „Erster werden, das ist der Plan für die EM“, gibt sich Vock selbstbewusst.

Im Vorjahr sicherte sich der 43-Jährige in Polen den Titel als Schneepflug-Weltmeister. Zum ersten Mal teilgenommen an der Landesausscheidung hat Vock vor rund zwei Jahren, mehr unfreiwillig als gewollt: „Bei uns in der Firma wurde jemand gesucht, der das macht. Da fiel die Wahl auf mich. Ich dachte mir, warum nicht, ich habe nichts zu verlieren.“