Weinviertler Festspiele: "Ein Festival, das verbindet"

Zunächst hätten die Festspiele dem deutschen Komponisten Richard Wagner gewidmet werden und in Falkenstein bei Poysdorf, im Bezirk Mistelbach, stattfinden sollen. Aufgrund von behördlichen Problemen folgte im Juni der Umzug zu einem anderen Festspielort. Gespielt wird von 20. Juli bis 19. August am Heldenberg im Bezirk Hollabrunn.

Und diese Spielstätte wird wohl bleiben, wie Svensson erklärt: „Zusätzlich wollen wir im nächsten Jahr aber einen neuen Versuch in Falkenstein wagen und dann zwei Spielorte verbinden.“ Falkenstein soll sich auf Wagner konzentrieren, während am Heldenberg ein ähnliches Programm wie in diesem Jahr gespielt wird.