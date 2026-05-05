Neues Klinikum im Hochwassergebiet? Grüne fordern Aufklärung

Nach der Präsentation der Standort-Evaluierung für das geplante Schwerpunktklinikum im Weinviertel verlangen die Grünen umfassende Aufklärung. Landtagsabgeordneter Georg Ecker hat dazu ein Auskunftsersuchen nach dem neuen Informationsfreiheitsgesetz an die Landesregierung gerichtet.

Gefahr durch Hochwasser?

Im April 2026 war eine Studie präsentiert worden, die eine Zusammenlegung der Kliniken in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau empfiehlt. Als neuer Standort wird das Gebiet „Alte Au“ in Stockerau vorgeschlagen. Aus Sicht der Grünen bleiben jedoch zentrale Fragen offen – etwa zur Hochwassersicherheit sowie zu den Vor- und Nachteilen gegenüber anderen geprüften Standorten.