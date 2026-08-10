„Mausboden“ wurde zur Herausforderung bei Scheunenbrand in NÖ

Eine Scheune sowie der Dachstuhl eines Nachbargebäudes standen am Wochenende mitten im verbauten Ortsgebiet von Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) in Brand.

Aufgrund der dichten Verbauung entschied Einsatzleiter Josef Putz, das HLF3 Zellerndorf unmittelbar auf die Rückseite des Anwesens zu beordern und mit dem Schutz der angrenzenden Gebäude zu beginnen. Die Feuerwehren, die danach eintrafen, begannen mit der Brandbekämpfung von der Vorderseite. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf die Nachbargebäude verhindert werden. Die Dachböden der angrenzenden, nicht vom Brand betroffenen Gebäude wurden laufend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Mausboden als Herausforderung bei Löscharbeiten

Der umfassende Löschangriff mit mehreren Rohren zeigte rasch Wirkung und der Brand konnte innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden.

Eine besondere Herausforderung stellte die Bausubstanz des Gebäudes dar: Teile der Geschoßdecke waren als sogenannter Mausboden ausgeführt und mit Heu bzw. Stroh verfüllt. Diese Bauweise erschwerte die vollständige Ablöschung erheblich.