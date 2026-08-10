„Mausboden“ wurde zur Herausforderung bei Scheunenbrand in NÖ
Eine Scheune sowie der Dachstuhl eines Nachbargebäudes standen am Wochenende mitten im verbauten Ortsgebiet von Zellerndorf (Bezirk Hollabrunn) in Brand.
Aufgrund der dichten Verbauung entschied Einsatzleiter Josef Putz, das HLF3 Zellerndorf unmittelbar auf die Rückseite des Anwesens zu beordern und mit dem Schutz der angrenzenden Gebäude zu beginnen. Die Feuerwehren, die danach eintrafen, begannen mit der Brandbekämpfung von der Vorderseite. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Brandausbreitung auf die Nachbargebäude verhindert werden. Die Dachböden der angrenzenden, nicht vom Brand betroffenen Gebäude wurden laufend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
Mausboden als Herausforderung bei Löscharbeiten
Der umfassende Löschangriff mit mehreren Rohren zeigte rasch Wirkung und der Brand konnte innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden.
Eine besondere Herausforderung stellte die Bausubstanz des Gebäudes dar: Teile der Geschoßdecke waren als sogenannter Mausboden ausgeführt und mit Heu bzw. Stroh verfüllt. Diese Bauweise erschwerte die vollständige Ablöschung erheblich.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
Am Samstag brannte mitten im Ortsgebiet von Zellerndorf eine Scheune, auch der Dachboden eines Nachbargebäudes war betroffen.
„Da die Brandstelle für schweres Gerät nicht zugänglich war und ein großflächiges Öffnen der Geschoßdecke dadurch nur eingeschränkt möglich war, wurde gemeinsam mit der im Bezirk Hollabrunn neu eingeführten Führungsunterstützungseinheit unter Markus Zahlbrecht der Einsatz eines Mittelschaumrohres beschlossen“, schildert Bezirksfeuerwehrsprecher Wolfgang Thürr.
Schaumdecke erstickte verbleibende Brandherde
Damit wurde die betroffene Geschoßdecke großflächig mit einer Schaumdecke abgedeckt. Ziel war es, durch die geschlossene Schaumdecke die verbliebenen Brandherde im Mausboden beziehungsweise in der Strohfüllung zu ersticken.
Nachdem gegen 18 Uhr „Brand aus“ gegeben werden konnte, konnten die unterstützenden Feuerwehren wieder einrücken. Die FF Zellerndorf führte laufend Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen mit der Wärmebildkamera durch. Bevor das HLF3 die Einsatzstelle verließ, wurde der betroffene Bereich nochmals mit einem Schaumteppich abgedeckt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
Knapp 100 Feuerwehrkameraden im Einsatz
Im Einsatz standen insgesamt 98 Mitglieder der Feuerwehren Deinzendorf, Platt, Retz, Watzelsdorf und Zellerndorf mit elf Fahrzeugen sowie vom Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn die Führungsunterstützung und das Presseteam sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant Andreas Elmer. Ebenfalls im Einsatz standen die Polizei Zellerndorf und das Rote Kreuz Retz.
Kommentare