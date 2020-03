Weinviertel: Unbekannte sprengten Bankomaten

Ein ohrenbetäubender Knall schreckte in der Nacht auf Donnerstag einige Bewohner in Hadres im Bezirk Hollabrunn hoch. Was war passiert? Laut Polizei hatten Unbekannte einen Bankomaten in die Luft gejagt.

Alarmfahndung

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung brachte keinen Erfolg, die Täter konnten flüchten. Fest steht, dass die Kriminellen kein Geld erbeuten konnten, allerdings ist der Sachschaden groß, wie es heißt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.