Bekannte Weinstadt will sich die NÖ Landesausstellung 2030 sichern

"Wenn die Welt Kopf steht" lautet das Thema der aktuellen Landesausstellung in NÖ, die vor wenigen Tagen im Mostviertel eröffnet worden ist. Das war der Startschuss für die Weinstadt Retz im Bezirk Hollabrunn, frühzeitig ihr Interesse als Austragungsort für die Landesausstellung 2030 bekanntzugeben.

Bürgermeister Stefan Lang (ÖVP) schickte darum ein Schreiben an die Landeshauptfrau, in dem die Vorzüge der Stadt aufgelistet sind. Bereits 2021 hat sich Retz um die Landesausstellung beworben, den Zuschlag erhielt allerdings Marchegg im Bezirk Gänserndorf. Doch die Retzer geben nicht auf: "Wir sehen durch die Landesausstellung ein enormes Weiterentwicklungspotenzial für die gesamte Region", heißt es. Bürgermeister: "Idealer Ort" Historisch gewachsene Strukturen sind vereint mit einem außergewöhnlichen bau- und kulturhistorischen Erbe sowie einer hervorragend entwickelten touristischen Infrastruktur, wird in dem Schreiben nicht mit Lob gespart. "Diese Kombination macht unsere Stadt zu einem idealen Standort für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Landesausstellung", ist Lang überzeugt. Darum lautet der Arbeitstitel für die NÖ Landesausstellung 2030: "Altes neu erleben - Orte der Geschichte im Wandel der Zeit".

Der Stadtchef geht in dem Schreiben an die Landeshauptfrau darauf ein, dass die Landesausstellung in einem authentischen städtischen Umfeld stattfinden könnte, "ohne dass neue Großbauten auf der Grünen Wiese errichtet werden müssen". Denn Retz biete bereits die Möglichkeit, bestehende historische Gebäude und Plätze neu zu beleben und zeitgemäß zu inszenieren. Welche Orte in der Stadt besonders geeignet sind? Natürlich das historische Stadtzentrum mit dem Hauptplatz, das Rathaus mit seinem Rathausturm, der Althof mit dem Stadtsaal, das ehemalige Bezirksgericht sowie der Retzer Erlebniskeller mit seinem Zeremonienkeller. 40.000 Nächtigungen in der Weinstadt Für Retz spreche zudem die gute öffentliche Verkehrsanbindung - die Besucher können klimafreundlich mit der Nordwestbahn anreisen. Außerdem sei die Stadt bereits eine etablierte Tourismusdestination, wie die über 40.000 Nächtigungen im Vorjahr zeigen würden. 20.000 davon verzeichnet der Althof Retz, ein Vier-Sterne-Hotel mit Seminarräumen und Spa-Bereich.