200.000 Euro für Retzer Keller-Labyrinth: So wird es modernisiert

Die Weinstadt Retz im Bezirk Hollabrunn hat ihren Besucher einige Attraktionen zu bieten, eine davon ist der Retzer Erlebniskeller. Das Labyrinth unter der Stadt ist Anziehungspunkt für viele Touristen. Doch der Erlebniskeller hat viel mehr zu bieten, als nur Führungen, er dient auch als Veranstaltungsort. Etwa für den Advent "drunter und drüber" oder für das mittlerweile legendäre Kellertheater. Heuer kehrt übrigens "Dracula" zurück in die Retzer Unterwelt.

Um das kulturelle Wahrzeichen der Stadt langfristig attraktiv und sicher zu halten, wird derzeit eine umfassende Modernisierung umgesetzt. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Technik im Keller auf Vordermann gebracht wird. Die Installation der elektrischen Infrastruktur befindet sich derzeit in der finalen Umsetzungsphase, ein Meilenstein für das Projekt. Denn diese wurde vollständig erneuert. Flexible Lichtstimmung unter der Erde Neben einem neuen Sicherungssystem wird die gesamte Beleuchtung auf ein intelligentes Bus-Steuerungssystem umgestellt. Dadurch können künftig Lichtstimmungen flexibel angepasst werden – sowohl für Kellerführungen als auch für kulturelle Veranstaltungen wie das Kellertheater, Sonderveranstaltungen oder Wartungsarbeiten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Retzer Land - Nationalpark Thayatal Regionalvermarktung Erkundeten die Baustelle im Retzer Erlebniskeller (v.l.): Leader-Obmann Peter Steinbach, Leader-Geschäftsführerin Renate Mihle, Bürgermeister Stefan Lang und Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer.

Auf ausgewählte Bereiche im Keller, wie das Flaschentor, der Gang mit den großen Fässern und der lange Gange, wird besonderer Fokus gelegt. Parallel dazu wird auch gleich die gesamte Notbeleuchtung auf den neuesten Stand gebracht und künftig zentral überwacht, wodurch die Sicherheit der Besucher weiter erhöht wird. Erlebniskeller soll weiterentwickelt werden "Unser Ziel ist es, den Retzer Erlebniskeller behutsam weiterzuentwickeln. Wir verbinden Tradition mit Innovation und schaffen dadurch ein noch intensiveres Erlebnis für unsere Besucherinnen und Besucher", erklärt der Retzer Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer, der auch Geschäftsführer des Erlebniskellers ist.

Das Projekt wird durch Leader-Förderungen unterstützt, da es ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung von nachhaltigem Tourismus ist. Darum waren Peter Steinbach, Obmann der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg, und Geschäftsführerin Renate Mihle vor Ort, um die Baustelle zu besichtigen. "Besonders hervorzuheben ist die Verbindung von historischem Kulturerbe mit innovativer Technik. Solche Projekte stärken die regionale Identität und sichern die touristische Wettbewerbsfähigkeit", ist Steinbach beeindruckt. Touristische Infrastruktur wird modernisiert Über dieses Lob freut sich der Bürgermeister Stefan Lang, denn das Projekt bedeutet viel für die Stadt: "Der Erlebniskeller ist ein zentraler Bestandteil unserer touristischen Infrastruktur. Mit der Modernisierung investieren wir bewusst in die Zukunft und sichern langfristig die Attraktivität für Gäste aus dem In- und Ausland."