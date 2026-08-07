Grün und saftig: Ein Superfood trotzt der Trockenheit im Weinviertel

Die Blätter der Kürbisse sind von der Hitze und Trockenheit gezeichnet, die Frucht selbst ist viel zu klein für diese Jahreszeit. Der Mais ist niedrig und dürr, die Kolben vertrocknet. Die Erde auf den Feldern: staubtrocken. Doch dann sind da plötzlich Flächen, da sprießen grüne, saftige Pflanzen. „Das sind unsere Erdnüsse“, sagt Stefan Romstorfer, als er mit dem KURIER aufs Feld fährt.

Der Raggendorfer Landwirt (Bezirk Gänserndorf) führt den Familienbetrieb „neuland.bio“ seit etwas mehr als zehn Jahren gemeinsam mit seinem Bruder. 2016 starteten die beiden mit einem Versuchsfeld, auf dem sie Erdnüsse anbauten. „Dann haben wir uns gesteigert“, erzählt Romstorfer. Aus dem Versuchsfeld sind heute 25 Hektar geworden. Kultur, die mit Trockenheit umgehen kann Die Erdnuss passe gut zum Bio-Betrieb: Auf 160 Hektar werden klassisch Weizen, Mais, Kürbis, Zuckerrübe und Sonnenblumen angebaut. Zusätzlich bewirtschaften die Romstorfers 16 Hektar Weingärten, von denen sie die Trauben verkaufen. Als die Brüder den Betrieb übernahmen, waren sie auf der Suche nach einer neuen Kultur, die mit Trockenheit umgehen kann, denn bewässert wird nicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © neuland.bio Landwirt Stefan Romstorfer geht neue Wege und baut Erdnüsse im Weinviertel an.

„Wir haben bei Null angefangen und hatten kein Know-how“, erinnert sich der Landwirt an die Anfänge. Denn die Erdnuss wächst in Argentinien, Amerika oder Ägypten - und jetzt eben auch im Weinviertel, dort, wo die letzten Hügel auslaufen und das flache Marchfeld beginnt. Dort ist die Erdnuss neu, darum mussten die Brüder einige Rückschläge einstecken. „Wir sind jetzt bei der vierten Erntemaschine“, nennt Romstorfer ein Beispiel. Denn eine Erdnusserntemaschine gibt es nicht, die baut man selbst. Landwirte entwickelten eigene Maschine Eine große Herausforderung zwischen den Reihen ist das Unkraut: „Das erforderte viel Handhackarbeit“, spricht der Landwirt von 200 Stunden pro Hektar. Auf Dauer war das nicht zu stemmen. Also entwickelten die Romstorfers selbst eine Maschine, die einen Großteil der Arbeit übernimmt. Die reduziert die Handarbeit pro Hektar auf 20 Stunden. „Das hilft wirtschaftlich enorm.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan Knittel Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan Knittel Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © neuland.bio Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © neuland.bio Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © neuland.bio Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © neuland.bio Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Superfood auf den Feldern im Weinviertel: Stefan Romstorfer baut auf 25 Hektar Bio-Erdnüsse an. Die Hülsenfrucht trotzt der Trockenheit.

Die Erdnuss als „Superfood und gesunder Snack“ Die Erdnuss ist nicht nur als Feldfrucht noch eine Spezialität. „Das Produkt ist noch unbekannt, dabei ist die Erdnuss ein Superfood und ein gesunder Snack“, berichtet Romstorfer. In der asiatischen Küche werden Erdnuss, Erdnussbutter oder Erdnussöl verwendet, die Produkte eignen sich auch zum Backen. „Mein Lieblingsrezept sind Udon-Nudeln mit Erdnussbutter, Sojasoße und Ingwer.“ Auf der Homepage des Betriebs sind noch viele weitere zu finden.