Weinviertel: Wo Pakete eine zweite Chance erhalten

Man weiß nie, was man kriegt. Auch Martin Gadinger kann es unmöglich sagen. „Ich öffne die Verpackungen nicht“, versichert der Unternehmer, der derzeit mit seinen „Retourenheld“-Automaten im Weinviertel für Furore sorgt.

Das Konzept: Für wenig Geld kann man an den beiden Automaten in Wolkersdorf und Gerasdorf Pakete erwerben, die vom eigentlichen Käufer zurückgeschickt wurden oder gar nicht erst zugestellt werden konnten. Was man kauft, weiß man allerdings nicht – so lange, bis man das Päckchen geöffnet hat.

Begonnen hat alles vor rund sechs Monaten – vor dem Fernseher. In einer TV-Dokumentation wurde das Modell vorgestellt, Gadinger war von der ersten Sekunde an von der Idee begeistert. „Ich wollte das schnellstmöglich auch in Österreich umsetzen“, erzählt er, und er ließ seinen Taten Worte folgen.

Bereits im August nahm er seinen ersten „Secret Pack Automat“ am Julius-Bittner-Platz in Wolkersdorf in Betrieb. Darin zu finden: Pakete von Amazon, DHL oder Hermes. Gadinger kauft diese direkt von den Großhändlern ein. Der große Vorteil des Verkaufskonzepts: Es kann rund um die Uhr geshoppt werden.

Erweitertes Angebot Seit dem 31. Oktober gibt es auch einen zweiten Automaten im Weinviertel, nämlich im G3 Shopping Resort in Gerasdorf. Zwischen zehn und fünfzehn Euro liegen die Preise für ein Überraschungspaket. Am Wochenende ist die Nachfrage besonders groß, weshalb Gadinger die Automaten mehrmals täglich befüllen muss.

Nicht immer ein leichter Job, denn die Pakete müssen allesamt passend gemacht werden, und zwar für die Fächer der beiden Automaten. „Es ist wie ein Fulltime-Job geworden“, freut sich Gadinger über den Erfolg. Denn der „Retourenheld“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Recycling von Produkten zu fördern und damit positiv zur Nachhaltigkeit beizutragen.

Dabei war Gadinger auch selbst oft überrascht, was seine Kunden in den Päckchen gefunden haben. Ein Bewohner aus Wolkersdorf hatte ein besonders glückliches Händchen: Er erwarb eine Designerhandtasche, und das zum Spottpreis. Was zunächst für ihn selbst gedacht war, wurde so zu einem gelungenen Geschenk für seine Frau. Von Stefanie Grasberger