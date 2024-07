Weinviertlerin golft sich zu den Olympischen Spielen

„Glück ist ein langer Weg mit dem Putter.“ Diesen Satz hat Emma Spitz Anfang der Woche in ihren sozialen Netzwerken verbreitet, nach dem sie vom Golfturnier der Ladies European Tour (LET) aus Tschechien zurückgekehrt war.

Bereut hat sie bisher noch wenig. Weder den Gang auf das College in Los Angeles („Es ist ganz gut, mal von zu Hause weg zu sein und sein eigenes Leben zu leben, um herauszufinden, was einem gefällt und was nicht“) noch den frühen Umstieg ins Profilager.

Sie versucht es, seit sie sieben Jahre alt ist. Damals wurde das einstige Ferienhaus der Eltern in unmittelbarer Nähe des Clubs Schönborn zum Hauptwohnsitz der Familie – und die Golfanlage zum Spielplatz. Dass es Spitz zur aktuell besten Golferin des Landes geschafft hat, schien daher nur eine Frage der Zeit gewesen zu sein, selbstverständlich war es dennoch nicht. Ihr Vater hielt Golf zu Beginn „nicht für einen richtigen Sport“, weshalb sie vieles ausprobieren durfte. Eishockey gefiel ihr. Den Puck für den Putter eingetauscht hat sie letztlich auch deshalb, weil alle in der Familie, auch der Vater, „irgendwann mit dem Golf-Virus infiziert gewesen sind“.

Es ist eine gute Anekdote für die große Erzählung einer Profikarriere, aber bloß die Entscheidung für eine Sportart reicht noch nicht aus, um es an die Spitze zu schaffen. Erst recht nicht in einem Weltsport wie Golf, der im GC Schönborn ebenso praktiziert wird wie in San Francisco, Sydney oder Seoul .

Die Niederösterreicherin (*10. April 2000) gewann 2018 das wichtigste Nachwuchsturnier in Europa. 2021 wurde sie Dritte beim Amateur-Turnier in Augusta. Als Fünfte der Amateur-Weltrangliste stieg sie im August 2022 ins Profilager um. Drei Mal qualifizierte sich Spitz bisher für eines der fünf Major-Turniere.

Hartes Lehrjahr

22 Wochen war sie 2023, in ihrem ersten vollen Jahr als Profi, bei Turnieren unterwegs. Es sei ein hartes Lehrjahr gewesen, wie sie rückblickend zugibt: „Ich will jetzt nicht sagen, ich habe es mir leichter vorgestellt, aber ich habe im Jahr davor auf Einladung gespielt. Und da ist es relativ gut gegangen, daher habe ich halt gedacht, das geht jetzt gleich so weiter. So ist es nicht passiert.“

