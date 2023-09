Weinviertel: Neue Chancen für Frauen am Arbeitsmarkt

In der Region komme noch hinzu, dass es an Kinderbetreuungsplätzen und einem Ausbau des Mobilitätsangebots fehlt. Darum wurde 2013 das Frauenberufszentrum in Hollabrunn gegründet. Seither wurden Tausende Frauen bei ihrer Karriereplanung begleitet.

Unterstützung bei Arbeitssuche und Berufseinstieg

„Durch die partnerschaftliche Arbeit mit dem AMS, das das Frauenberufszentrum als Kooperationspartner und Finanzgeber unterstützt, ist dieses Angebot für Frauen zu einer sehr wertvollen Institution im Weinviertel geworden“, freut sich Kräuter. Geboten werden kostenlose Einzelberatungen und Workshop-Reihen. Die Workshops decken Themen ab, die Frauen bei der Arbeitssuche und beim Berufseinstieg betreffen. Dazu zählen professionelle Bewerbungsunterlagen, digitale Kompetenzen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Zeit- und Stressmanagement, Gesundheitsförderung, Kompetenzanalyse und die Stärkung des Selbstwerts.

Wer nun neugierig geworden ist, erfährt mehr im neuen Projektfilm des Frauenberatungszentrums, der über Youtube verfügbar ist.