Skifahren im Flachland: Auf "der Goaß" im Weinviertel ist was los

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

"Ich bin heroben am Berg." Diesen Satz hört man von Fritz Weiss in den Ferien oft, wenn man ihn anruft. Weiss ist Obmann vom Hollabrunner Skiclub und der Mann, der es "auf der Goaß" schneien lässt. "Die Goaß" ist der Fahndorfer Berg, das kleine, feine Skigebiet im Bezirk Hollabrunn.

"Wir sind jeden Winter da, wenn es Schnee gibt", erzählt eine Mutter, die mit ihrer Familie zum Rodeln gekommen ist. Die Kinder sind begeistert, wenn sie mit Bob und Schlitten die Piste hinunter sausen. Die Väter kommen ins Schwitzen, wenn er den Schlitten wieder den Berg hinauf zieht. Die Lifte sind noch nicht in Betrieb. Fürs Skifahren liegt zu wenig Schnee. "Rodeln kannst immer", weiß der Obmann. Kälte allein reicht für den Liftbetrieb nicht Den Lift will Weiss erst anwerfen, wenn es 20 Zentimeter Neuschnee als Basis gibt. Die braucht es, damit das Skifahren möglich ist. "Allein mit der Kälte geht's nicht", weiß der gebürtige Oberfellabrunner. Es müsste schon mehrere Nächte 8 bis 10 Grad minus haben, um so viel Schnee produzieren zu können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Fritz Weiss ist Obmann des Hollabrunner Skiclubs und ist voller Motivation dabei, wenn's darum geht, die Goaß zu beschneien.

Die Zeiten für den Liftbetrieb waren schon einmal besser: "2005 hatten wir 54 Lifttage. Das war unsere beste Saison", erinnert sich Weiss. In der vergangenen Saison waren es nur eineinhalb Lifttage. Das weiß der Obmann deswegen so genau, weil er ein Betriebstagebuch führt. Die Bedingungen fürs Schneemachen müssen passen Wenn das Thermometer Minusgrade anzeigt, wird er nervös und beobachtet es genau. Zeigt es minus vier Grad an, fährt Weiss auf die Goaß. Um vier Uhr früh, oder noch früher. Dann macht er Schnee. Wie das geht, weiß er ganz genau: Es muss nicht nur kalt, sondern auch trocken sein. "Bei Nebel kannst keinen Schnee machen." Man muss auch zur richtigen Zeit aufhören, der Schnee braucht etwa eine Stunde, um zu trocknen, wie es in der Fachsprache heißt. „Das heißt, er muss gefrieren“, informiert der Schneemeister. Darum muss Weiss mit dem beschneien rechtzeitig aufhören, bevor der Betrieb auf der Piste beginnt.

"Wenn ich nicht aufsteh‘, dann haben die Kinder keinen Schnee. Das halt ich nicht aus.“ von Fritz Weiss Obmann des Hollabrunner Skiclubs

Die Motivation des pensionierten Malermeisters ist ungebrochen: „Wenn ich nicht aufsteh‘, dann haben die Kinder keinen Schnee. Das halt ich nicht aus.“ Die Hollabrunner Hollabrunner Hautevolee und die Entdecknug "der Goaß" Mit drei Schneemaschinen hantiert der Skiclub-Obmann, damit die Piste am Morgen weiß ist. Insgesamt hat der Skiclub fünf Schneekanonen zur Verfügung. Das war natürlich nicht immer so: Die "Goaß" gibt es seit den 1970ern. "Die Hollabrunner Hautevolee wollte Skifahren. Der Oraberg hat ihnen nicht mehr gereicht", erzählt Weiss von den Anfängen. Der "Oraberg" war ein Feld bei Oberfellabrunn, das zum Skifahren genutzt wurde. "Es war zwar steil, hatte aber keinen Auslauf."

Also machten sich Armin Roth, Johann Toth und Leopold Vasak auf, um einen neuen Berg zu suchen - und fanden den Fahndorfer Berg. Mit Zustimmung des damaligen Bürgermeisters von Fahndorf wurde Wald gerodet, das Feld wurde gepachtet und der Skiclub gegründet. "Ich bin mit 19 Jahren Mitglied geworden. Ich hab mir gedacht, dass muss man ja unterstützen", erinnert sich der heutige Obmann. Die Kiste mit den Bügeln für den Lift Einen Lift gab es damals schon: "Das Seil war 80 Meter. Den Bügel hast du dir aus einer Kiste genommen und selbst eingehängt. Oben hast du den Bügel wieder in eine Kiste geworfen", schildert der Pensionist. War die Kiste voll, hat sie ein Skiclub-Mitglied wieder nach unten gebracht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skiclub Hollabrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank

Später wurde nur durch Spendengelder ein dieselbetriebener Liftmotor angeschafft. "Das war 1978, da bin ich dann aktiv geworden." Schon damals war Weiss für den Schnee zuständig, wenn auch ganz anders. Schneekanonen gab es nicht, also haben die Bauern den Schnee aus ihren Höfen mit dem Traktor und Gummiwägen auf den Berg gebracht. "Wir haben den Schnee auf Planen geschaufelt und verteilt. Da hab ich mit geschaufelt." Flutlicht und ein zweiter Lift "Als Maler hast im Winter ja Zeit", erzählt Weiss, wie er sich die Zeit nehmen konnte. Beim Auf- und Abbau des Lifts hat er ebenfalls immer geholfen. Bereits 1986 wurde ein zweiter Lift angekauft, weil "die Leute so lange Schlange stehen mussten". Ein Flutlicht für Lifttrasse und Piste gab es da längst. "Die Hollabrunner wollten unbedingt Skifahren, auch in der Nacht", muss Weiss lachen.

Was ihm zu schaffen machte: In den 1990ern sei es immer kalt gewesen, doch Schnee gab es nicht. "Das hab ich nicht ausgehalten", erzählt er, wie er den ersten Kostenvoranschlag für eine Schneekanone eingeholt hat. Da erklärten ihn die anderen Vereinsmitglieder noch für verrückt. 1999 holte er den zweiten Kostenvoranschlag ein: 1,1 Millionen Schilling kostete die Schneekanone, die der Verein ankaufte. Viel Geld für den Skiclub, der einen Kredit aufnehmen musste. Mit der ersten Schneekanone wurde "kriminell beschneit" Doch Weiss war gewieft: Als der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll bei einem Termin im Schmidatal war, kam er dazu, erklärte ihm bei einem Achterl an der Schank das Vorhaben, zeigte den Kostenvoranschlag und ging mit der Zusage über 150.000 Schilling Unterstützung vom Land nach Hause. "Wir haben kriminell beschneit", muss Weiss auch bei dieser Erinnerung lachen. Die Schneekanone war gekauft. "Armin Roth und ich haben sie händisch in Serpentinen den Berg hinunter gezogen, um ihn zu beschneien. Hinauf hat sie der Traktor gezogen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Wenn auf der Goaß Schnee liegt, dann wird gerodelt.

"Die Goaß" ist langsam gewachsen. "Zuerst hatten wir nur ein WC für die Mädels im Wald. Da musste was geschehen." Also wurde eine kleine Hütte errichtet, mit WCs und Kantine. Wasser gab's am Berg nicht. Das Wasser für die Schneekanone kam aus einem Brunnen. Was tat der Skiclub also? "Wir haben das Wasser vom Strobl geholt", ein Wirtshaus in Oberfellabrunn. Der Skiclub hat immer erweitert, heute steht eine große Almhütte mit Panaromastube auf dem Berg. Kathi aus Tirol bringt Kids das Skifahren bei Sogar eine Skilehrerin aus Tirol gibt's auf dem Fahndorfer Berg. Bei Malerarbeiten unterhielt sich Weiss mit einem Mitarbeiter eines anderen Betriebs. Der erzählte, dass er eine Skilehrerin aus Tirol geheiratet hat: "Ich hab' gesagt, sie kann gleich bei uns anfangen", schmunzelt der Obmann. Und so gibt "die Kathi", Katherine Helldorff, bis heute Skikurse auf der "Goaß".