Seit Jahren undicht: Dach der Sporthalle Hollabrunn wird 2026 saniert

Die Hollabrunner Sporthalle ist heuer genau 50 Jahre alt. Handballmatches werden dort ausgetragen, sie dient als Ausstellungs- und Messehalle, Bälle und Clubbings gehen dort über die Bühne, Turnunterricht findet dort statt - natürlich auch, wenn's draußen regnet. "Der UHC und auch Helmut Schneider haben dann immer Sorgen", weiß Marlis Schmidt. Als Sportstadträtin (ÖVP) kennt sie die Bedenken des Hollabrunner Handballvereins und vom Betriebsleiter der Veranstaltungszentren.

Was ist das Problem der Sporthalle und auch vom angrenzenden Stadtsaal? Es regnet hinein. Darum ist im Voranschlag 2026 der Hollabrunner Stadtgemeinde die "wichtige Dachsanierung für Stadtsaal und Sporthalle vorgesehen", wie Finanzstadtrat Kornelius Schneider (ÖVP) im Pressegespräch informiert. Für Sanierung der Dächer sind 740.000 Euro budgetiert 170.000 Euro sind für die Sanierung des Stadtsaaldaches vorgesehen. Bei der Sporthalle wird's teuer: 570.000 Euro sind dafür im Budget 2026 eingeplant, wobei Schneider mit einer Förderung von 30 Prozent der Kosten rechnet. Das ist viel Geld in einer finanziell angespannten Lage, denn wie viele Gemeinden im Land, musste auch die Stadtgemeinde ein Konsolidierungskonzept ausarbeiten.

Präsentierten den Voranschlag 2026 - ein wichtiges Vorhaben ist die Sanierung des Sporthallendaches (v.l.): Vizebürgermeister Alex Eckhardt (SPÖ), Umweltgemeinderätin Sandra Damböck-Lehr (SPÖ), Sportstadträtin Marlis Schmidt (ÖVP), Gemeinderat Fritz Strobl (ÖVP) und Finanzstadtrat Kornelius Schneider (ÖVP).

"Das Dach ist ein Flickwerk, in das wir seit vielen Jahren jährlich um die 25.000 Euro investieren, um punktuell auszubessern", erklärt der Finanzstadtrat, warum sich die Kommune nun für eine größere Investition entschieden hat. Auch deswegen, weil die Firma, die den Auftrag ausführen werde, zugesagt hat, dass die Dichtung gelingen wird. "Sie übernimmt auch die Haftung", war dieses Detail für Schneider wichtig. Wenn's regnet, dann tropft es Denn immer wieder tropft es vom Dach, darum sind Veranstaltungen gefährdet. "Es könnte jetzt tropfen", blickt der Finanzstadtrat beim Pressegespräch am Freitagvormittag im Hollabrunner Rathaus aus dem Fenster.

"Das Dach ist ein Flickwerk, in das wir seit vielen Jahren jährlich um die 25.000 Euro investieren." von Kornelius Schneider ÖVP-Finanzstadtrat

"Zur Zeit laufen die Vorbereitungen; unser Ziel ist es, in der Übernächsten Gemeinderatssitzung die Vergabe zu schaffen", spricht Schmidt vom Zeitplan. Wann sollen die Arbeiten beginnen? "Wir streben den Frühling 2026 an", informiert SPÖ-Vizebürgermeister Alexander Eckhardt. Denn im Sommer ist die Verlegung möglicherweise schwierig, "weil sich durch die Hitze das Sporthallendach dehnt".

