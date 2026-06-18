Mehr glutenfreie Abwechslung in neuem Hollabrunner Shop

"Wir haben es auf Facebook gelesen und gesagt: Da müssen wir hin", sagt eine Frau aus dem Waldviertel, die Donnerstagvormittag mit ihrem Mann nach Hollabrunn in die Fußgängerzone gekommen ist, um einzukaufen. Und zwar in einem besonderen Geschäft, das erst Anfang der Woche eröffnet hat: "Glutenfreier Genuss - ohne Kompromisse".

Der Selbstbedienungs-Shop in der Sparkassegasse 5-7 von Klaudia Holzmann ist der erste in der Region, in dem es ausschließlich glutenfreie Produkte gibt. "Es gibt einen in Krems, und sicher auch in Wien", sagt Holzmann, die seit drei Jahren selbst von Zöliakie betroffen ist. Dies ist eine chronische Autoimmunerkrankung des Dünndarms und fordert eine strikte glutenfreie Ernährung. Mehr glutenfreie Abwechslung Glutenfreie Produkte gibt es freilich auch in Supermärkten, aber: "Es ist immer dasselbe. Das kennt man schon und kann"s irgendwann nicht mehr sehen", spricht Holzmann aus Erfahrung. Da nickt eine weitere Kundin. "Ich hab"s auch online gesehen und für mich war klar: Wenn ich frei hab, komm ich her", erzählt die Pulkauerin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Holzmann Unternehmerin Klaudia Holzmann (Mitte) freute sich am Eröffnungstag über Besuch aus der Wirtschaftskammer (v.l.): Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Bezirksstellenobmann und Bürgermeister Alfred Babinsky, Frau-in-der-Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl und Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek.

Mittlerweile ist die Ware eines italienischen Herstellers eingetroffen. Holzmann will ihren Kunden stets Neues bieten. "Ich bin am Montag dagestanden und hab mir nur gedacht: Ach ist das schön." Holzmann ist die Freude über ihr neues Geschäft anzusehen. Die Kunden sind dankbar: "Es gibt so viel Auswahl", ist die Waldviertlerin begeistert. Sie selbst muss sich nicht glutenfrei ernähren, aber ihr 14-jähriger Sohn. "Wir müssen mit ihm wiederkommen, mit einem größeren Korb!" Im Skiurlaub die Idee zum eigenen Geschäft geboren Holzmann ist zweifache Mutter, war Tagesmutter und Kinderbetreuerin. Wie kam sie auf die Idee, einen eigenen Shop mit glutenfreien Produkten zu eröffnen? "Das ist im Skiurlaub entstanden. Da musste ich wieder meine Produkte bestellen", erinnert sie sich. Dann sagte sie ihrem Mann Andreas, dass es doch schön wäre, wenn es ein Geschäft in der Nähe gebe, in dem sie einfach einkaufen könnte. "Andi hat gesagt: Ja, mach", schmunzelt die Oberthernerin bei dieser Erinnerung.

Öffnungszeiten & Kontakt Montag bis Freitag: 7.30 Uhr bis 20 Uhr

7.30 Uhr bis 20 Uhr Samstag: 7 Uhr bis 18 Uhr

7 Uhr bis 18 Uhr Sonntag: 7.30 Uhr bis 18 Uhr

7.30 Uhr bis 18 Uhr Klaudia Holzmann ist zu erreichen unter: 0677/63384446 oder office@glutenfreiergenuss.at

ist zu erreichen unter: 0677/63384446 oder office@glutenfreiergenuss.at www.glutenfreiergenuss.at

Ein Anruf bei der Gemeinde und im Stadtmarketing folgte, denn Holzmann wusste: In Hollabrunn, vor allem in der Fußgängerzone, gibt es einige Leerstände. "Wir sind hier hereingegangen und ich hab schon vor mir gesehen, wo die Regale stehen werden", erzählt die Unternehmerin mit einem Strahlen. Das spiegelt sich in den Gesichtern ihrer Kunden, die froh sind, eine große Auswahl zu haben und nicht irgendwo bestellen zu müssen. Es gibt eine Wunschtafel für die Kunden zur Erweiterung des Sortiments.