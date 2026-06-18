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Zöliakie

Mehr glutenfreie Abwechslung in neuem Hollabrunner Shop

Klaudia Holzmann leidet an Zöliakie und war es satt, immer dieselben Produkte zu kaufen oder online zu bestellen. Jetzt hat sie ihren eigenen Laden - und der kommt an.
Sandra Frank
18.06.2026, 12:21

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Glutenfreier Genuss

"Wir haben es auf Facebook gelesen und gesagt: Da müssen wir hin", sagt eine Frau aus dem Waldviertel, die Donnerstagvormittag mit ihrem Mann nach Hollabrunn in die Fußgängerzone gekommen ist, um einzukaufen. Und zwar in einem besonderen Geschäft, das erst Anfang der Woche eröffnet hat: "Glutenfreier Genuss - ohne Kompromisse".

Reizdarm: Gluten ist nicht immer das Problem

Der Selbstbedienungs-Shop in der Sparkassegasse 5-7 von Klaudia Holzmann ist der erste in der Region, in dem es ausschließlich glutenfreie Produkte gibt. "Es gibt einen in Krems, und sicher auch in Wien", sagt Holzmann, die seit drei Jahren selbst von Zöliakie betroffen ist. Dies ist eine chronische Autoimmunerkrankung des Dünndarms und fordert eine strikte glutenfreie Ernährung.

Mehr glutenfreie Abwechslung

Glutenfreie Produkte gibt es freilich auch in Supermärkten, aber: "Es ist immer dasselbe. Das kennt man schon und kann"s irgendwann nicht mehr sehen", spricht Holzmann aus Erfahrung. Da nickt eine weitere Kundin. "Ich hab"s auch online gesehen und für mich war klar: Wenn ich frei hab, komm ich her", erzählt die Pulkauerin.

Fünf Personen stehen in einem Laden und halten verschiedene Snacks, die Frau in der Mitte ein Blumenstrauß.

Unternehmerin Klaudia Holzmann (Mitte) freute sich am Eröffnungstag über Besuch aus der Wirtschaftskammer (v.l.): Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Bezirksstellenobmann und Bürgermeister Alfred Babinsky, Frau-in-der-Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl und Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek.

Mittlerweile ist die Ware eines italienischen Herstellers eingetroffen. Holzmann will ihren Kunden stets Neues bieten. "Ich bin am Montag dagestanden und hab mir nur gedacht: Ach ist das schön." Holzmann ist die Freude über ihr neues Geschäft anzusehen. Die Kunden sind dankbar: "Es gibt so viel Auswahl", ist die Waldviertlerin begeistert. Sie selbst muss sich nicht glutenfrei ernähren, aber ihr 14-jähriger Sohn. "Wir müssen mit ihm wiederkommen, mit einem größeren Korb!"

Im Skiurlaub die Idee zum eigenen Geschäft geboren

Holzmann ist zweifache Mutter, war Tagesmutter und Kinderbetreuerin. Wie kam sie auf die Idee, einen eigenen Shop mit glutenfreien Produkten zu eröffnen? "Das ist im Skiurlaub entstanden. Da musste ich wieder meine Produkte bestellen", erinnert sie sich. Dann sagte sie ihrem Mann Andreas, dass es doch schön wäre, wenn es ein Geschäft in der Nähe gebe, in dem sie einfach einkaufen könnte. "Andi hat gesagt: Ja, mach", schmunzelt die Oberthernerin bei dieser Erinnerung.

Ein Anruf bei der Gemeinde und im Stadtmarketing folgte, denn Holzmann wusste: In Hollabrunn, vor allem in der Fußgängerzone, gibt es einige Leerstände. "Wir sind hier hereingegangen und ich hab schon vor mir gesehen, wo die Regale stehen werden", erzählt die Unternehmerin mit einem Strahlen. Das spiegelt sich in den Gesichtern ihrer Kunden, die froh sind, eine große Auswahl zu haben und nicht irgendwo bestellen zu müssen. Es gibt eine Wunschtafel für die Kunden zur Erweiterung des Sortiments.

Mehr als Unverträglichkeit: Das macht Zöliakie so gefährlich

Ins Geschäft kommt man übrigens via QR-Code, den erhalten die Kunden durch eine einmalige Anmeldung auf ihr Smartphone. "Ich bin Montag bis Freitag vor Ort und helfe den Kunden und bin für Fragen da", sagt Holzmann. Nur Samstag und Sonntag ist sie nicht in Hollabrunn. "Das Fachgeschäft verbindet persönliche Beratung mit einem modernen Hybridkonzept", stellte Hollabrunns Bürgermeister und WK-Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky bei seinem Besuch fest.

Hollabrunn
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