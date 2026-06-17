Erste Biennale im Pulkautal: „Es ist ein Abenteuer“

Hört man das Wort Biennale, denkt man unweigerlich an Venedig, wo große Kunst ausgestellt wird. Doch muss man für eine Biennale durch die Kanäle von Venedig gondeln? Nein. Im Pulkautal reicht ein Spaziergang durch die Kellergassen, um in einer Kunstwelt zu landen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank "Es ist ein Glücksfall": Das alte Feuerwehrhaus steht leer und wird so zum Hauptpavillon der ersten Pulkautaler Biennale, die von Romana Schuler organisiert wird.

Romana Schuler ist eine Kunsthistorikerin und sie ist gebürtige Vorarlbergerin, die sich ins Pulkautal verliebt und in Hadres (Bezirk Hollabrunn) ein Haus gekauft hat. Nun bringt sie die Kunst in die Region – oder holt die vor den Vorhang, die bereits da ist. Regionalität und Kunstprojekte vereinen „Initiiert hat das alles Elisabeth Samsonow“, schildert die Kuratorin, die mit ihrem Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ die erste Pulkautaler Biennale veranstaltet. Mit Künstlerin Samsonow ist sie befreundet, darum war sie bei der Idee gleich dabei. Sie ist es gewohnt, Regionalität und ambitionierte Kunstprojekte zusammenzuführen. „Das wird bei uns angenommen. Die Leute kommen und sind neugierig“, so die Kuratorin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank

Neun Tage bespielen im Juli (11. bis 19.) 55 Künstlerinnen und Künstler 14 Stationen. Der Hauptpavillon ist das ehemalige Feuerwehrhaus in Hadres. „Das ist ein wahrer Glücksfall“, ist Schuler der Gemeinde dankbar. Die Feuerwehr hat nämlich ein neues Haus bekommen, das alte wird nun zum Kulturhotspot. Vorerst nur temporär. „Aber wer weiß“, schmunzelt Schuler. Künstler aus der Region werden sichtbar Die erste Pulkautaler Biennale steht unter dem Motto „Eine Sprache für das Land“. Danach wurden die Künstler kontaktiert: „Sie kommen von überall her, der Fokus liegt aber auf regionalen Künstlern“, berichtet Schuler. Diese sollen sichtbar gemacht werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Albert Mayr Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alisa Gorshenia Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Leopold Pluschkowitz/Elisabeth von Samsonow Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Brigitte Corell Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Courtesy Galerie Krinzinger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gabriele Schöne Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Galerie Krinzinger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Gelatin Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Laura Isselhorst Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Maresa Jung Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Max Hausgnost Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Romana Schuler Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sylvia Eckermann Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Toni Kleinlercher Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ursula Hentschläger Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ulli Lust

Sie freut sich besonders, dass Eduard Diem seine Landschaftsbilder ausstellen und selbst vorbeikommen wird. „Er ist schon 97, lebt in Wien und arbeitet dort noch“, weiß sie über den geborenen Pulkautaler. Max Hausgnost aus Guntersdorf hat gerade erst maturiert und ist somit der jüngste Künstler. „Wir haben auch eine Künstlergruppe mit Öko-Feministinnen“, erzählt Schuler. In deren Pavillon gehts um Musik – und ums Karaoke-Singen. Reizende Off-Spaces für Künstler War es schwierig, die Künstler für das Pulkautal zu begeistern? „Eigentlich nicht. Die Gegend ist reizend und Künstler können mit Off-Spaces umgehen. Außerdem denken sie sich: ,Vielleicht ist es ein Abenteuer’“, meint die Hadreserin.

Erste Pulkautaler Biennale Die erste Pulkautaler Biennale findet von 11. bis 19. Juli in Hadres, Untermarkersdorf und Obritz statt.

findet von 11. bis 19. Juli in Hadres, Untermarkersdorf und Obritz statt. Am 11. Juli um 11 Uhr wird die Biennale feierlich in der Grenzlandhalle Hadres eröffnet.

um 11 Uhr wird die Biennale feierlich in der Grenzlandhalle Hadres eröffnet. Für den 11. Juli ist auch ein Shuttledienst von Wien nach Hadres und zurück eingerichtet: Abfahrt ist um 9.15 Uhr vom Wiener Westbahnhof; Rückfahrt: 19.15 Uhr vom alten Feuerwehrhaus in Hadres; Kosten: 20 Euro pro Person; Anmeldung: info@pulkautalbiennale.at bis 7. Juli.

und zurück eingerichtet: Abfahrt ist um 9.15 Uhr vom Wiener Westbahnhof; Rückfahrt: 19.15 Uhr vom alten Feuerwehrhaus in Hadres; Kosten: 20 Euro pro Person; Anmeldung: info@pulkautalbiennale.at bis 7. Juli. Alle Infos zur Biennale, dem Rahmenprogramm und Eintritt, gibt es hier: www.pulkautalbiennale.at

In Presshäusern in Hadres, Untermarkersdorf sowie in Obritz werden die Künstler anzutreffen sein. Eine einzigartige Kulisse bietet der „Seitweg“ in Hadres. Schuler war es, die den Anstoß zur Revitalisierung der uralten Kellergasse gegeben hat. Sie ist in einem Hohlweg, umringt von Bäumen. Anfang der 1990er-Jahre wurden Kellerröhren unterirdisch miteinander verbunden. Workshops, Lesungen und Diskussionen Dort unten werden tschechische Künstler ihre Ton- und Lichtinstallationen zeigen. Rund um die Kunst wird es an den neuen Tagen, wie für eine Biennale üblich, interessantes Rahmenprogramm geben: Workshops für Erwachsene und Kinder, Lesungen, Gespräche und Diskussionen.