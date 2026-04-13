Nachfolgerin für Laura Hummel: Das ist die neue Weinkönigin in NÖ

Standesgemäß im Millenniumssaal im Landhaus in St. Pölten fand am 13. April die Wahl zur Niederösterreichischen Weinkönigin 2026 statt: Marie Huber (Marie I.) aus Schranawand bei Ebreichsdorf im Bezirk Baden wird dieses Ehrenamt bekleiden, als Vizekönigin zur Seite steht ihr Laura Neustifter aus Poysdorf. Was den Wein betrifft, sind beide Frauen vom Fach (siehe unten). „Danke, dass ihr euch bereit erklärt, diese Tradition fortzutragen. Für uns ist die Weinkönigin ein unglaublich tolles Aushängeschild“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Wein und Tourismus in NÖ untrennbar verbunden Der Wein spiele für den Tourismus eine zentrale Rolle: „Jede dritte Nächtigung findet in einer Weinbauregion statt. Das heißt, der Wein ist für uns ganz zentral. Die Menschen lieben den Wein, die Region, die Landschaft und unsere Veranstaltungen“, führte Mikl-Leitner den Weinfrühling, den Weinherbst, „Kultur beim Winzer“, die Heurigenkultur und die Geselligkeit als Beispiele an.

Weinbau seit der Jugend Die frisch gekrönte Weinkönigin zeigte sich erfreut: „Der Weinbau begleitet mich seit meiner Jugend, und die Verbindung aus Tradition, Handwerk und Kultur prägt meinen Lebensweg. Es ist mir eine große Ehre, Niederösterreich als Botschafterin unserer Weinkultur vertreten zu dürfen.“ Bundesweinkönigin Laura Hummel, die ihr Amt noch bis August innehat, sagte, es sei ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen sei. „Wir teilen die gleiche Leidenschaft und sind gute Freundinnen geworden“, sagte Hummel, dass es immer ein Highlight gewesen sei als Team unterwegs gewesen zu sein. Man sei sowohl bei traditionellen Festen wie Kellergassenfesten dabei, habe aber auch internationale Auftritte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Khittl Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (links) und NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann (rechts) wünschen Weinkönigin Marie Huber und Vizekönigin Laura Neustifter alles Gute für ihre neue Aufgabe.

Eine Jury entscheidet NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann bedankte sich bei Weinkönigin Laura Hummel und ihren Stellvertreterinnen Ida Haimel und Viktoria Bayer: „Ihr wart tolle Botschafterinnen.“ Mit der heutigen Wahl wurden die Weinkönigin und ihre Vizeköniginnen nach zweijähriger Amtszeit abgelöst. Im Vorfeld der Prämierung mussten sich die Bewerberinnen einer Jury stellen, die aus Vertretern des Weinbauverbandes NÖ, der nö Weinwirtschaft sowie Medienvertretern besteht.