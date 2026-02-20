Nach der geringen Ernte vorherigen Jahr hat die österreichische Weinproduktion 2025 wieder deutlich zugelegt. Laut Statistik Austria wurden 2,56 Mio. Hektoliter (hl) Wein erzeugt. Das entspricht einem Plus von 37 Prozent gegenüber 2024 und liegt um 11 Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt. Ausschlaggebend für den Anstieg waren günstige Witterungsbedingungen mit ausreichend Niederschlag ohne großflächige Frost- oder Hagelschäden.

Besonders stark fiel der Zuwachs bei Weißwein aus. Hier verzeichneten die Winzerinnen und Winzer mit 1,86 Mio. hl ein Plus von 44 Prozent im Vergleich zu 2024. Somit ist die Ernte 15 Prozent über dem langjährigen Schnitt gelegen. Die Rotweinproduktion stieg mit einem Plus von 21 Prozent auf 701.000 hl deutlich weniger stark und entsprach damit exakt dem Fünfjahresdurchschnitt.

Überall gute Erträge

Die Ertragszuwächse zeigten sich über alle Weinbaugebiete hinweg. Im bedeutendsten Weinbaubundesland Niederösterreich stieg die Produktion um 44 Prozent. Das Weinviertel allein verbuchte ein Plus von 42 Prozent. Die Steiermark übertraf das Vorjahr sogar um mehr als die Hälfte (plus 54 Prozent). Das Burgenland erreichte einen Zuwachs von 16 Prozent auf, lag damit allerdings als einziges Bundesland knapp (minus 1 Prozent) unter dem Fünfjahresdurchschnitt. In Wien gab es ein Plus von 38 Prozent.

Trotz der guten Ernte im letzten Jahr ist der Weinbestand zum Stichtag 31. Juli auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren gesunken. Der Bestand verringerte sich insgesamt auf 2,65 Mio. hl, was einem Rückgang von 13 Prozent gegenüber 2024 entspricht.