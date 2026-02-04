Wein bringt dem Burgenland 257 Millionen Euro Wertschöpfung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Wein prägt das Burgenland – kulturell, touristisch und auch wirtschaftlich. Das bestätigt eine neue Studie des Wiener Economica-Instituts, die am Mittwoch in Donnerskirchen vorgestellt wurde. Demnach bringt der Weinbau dem Land jährlich rund 257 Millionen Euro Wertschöpfung und sichert über 6.000 Arbeitsplätze. Burgenlandweit hängt jeder 40. Euro und jedes 24. Beschäftigungsverhältnis direkt oder indirekt mit dem Weinbau zusammen – österreichweit ist es nur jeder 100. Euro und jedes 74. Beschäftigungsverhältnis.

Rund 1.800 Winzerinnen und Winzer verkaufen jährlich bis zu 95 Millionen Flaschen, 25 Prozent davon gehen in den Export – in über 60 Länder weltweit. Wichtigste Absatzmärkte sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Doskozil will "Burgenland-Shops" im Ausland Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bezeichnete den Wein beim Pressetermin in Donnerskirchen als „bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Teil der Identität des Burgenlands“. Doskozil will künftig noch stärker auf die Verbindung von Wein, Kulinarik und Kultur setzen und kann sich auch „Burgenland-Shops“ in Deutschland und der Schweiz vorstellen: „Wenn wir zusammenarbeiten und Konkurrenzdenken hintanstellen, kann das Burgenland international weiter wachsen.“

„Der Wein ist eine der bekanntesten Marken, die das Burgenland vorzuweisen hat. Er ist Kulturgut und spiegelt unsere Identität wider“, pflichtete Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep dem Landeschef bei. Laut der neuen Studie geben Gäste, die weinbezogene Aktivitäten erleben, im Schnitt 18 Prozent mehr Geld aus.