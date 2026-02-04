Stromleitung in Pinkafeld drohte abzustürzen
- Stadtfeuerwehr Pinkafeld wurde wegen einer absturzgefährdeten Stromleitung in der Steinamangerstraße alarmiert.
- Die Straße wurde gesperrt, der beschädigte Mast mit zwei Kränen abgebaut und durch einen Ersatzmast ersetzt.
- Ursache war ein Fahrzeug, das einen Betonblock touchierte und so den Mast abknickte.
Am Dienstagabend wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einem Einsatz alarmiert. In der Steinamangerstraße drohte eine Stromleitung abzustürzen.
Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern zum Einsatz aus. Die Ursache konnte rasch geklärt werden: Offenbar hatte jemand mit seinem Fahrzeug einen Betonblock touchiert und dabei den Mast einer Kabelüberspanung für eine Baustelle abgeknickt.
Feuerwehreinsatz in Pinkafeld
Auch die Energie Burgenland wurde alarmiert, die die Leitungen vorsorglich sicherte. Die Steinamangerstraße musste für den Verkehr gesperrt werden.
Da die Baustelle über einen Ersatzmast verfügte, konnte der abgeknickte Mast mit Hilfe von zwei Kränen abgebaut und ersetzt werden.
Danach wurde die Straße wieder freigegeben. Nach rund zwei Stunden konnte die Stadtfeuerwehr Pinkafeld wieder einrücken.
