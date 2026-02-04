Stromleitung in Pinkafeld drohte abzustürzen

Am Dienstagabend wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einem Einsatz alarmiert. In der Steinamangerstraße drohte eine Stromleitung abzustürzen.

Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Mitgliedern zum Einsatz aus. Die Ursache konnte rasch geklärt werden: Offenbar hatte jemand mit seinem Fahrzeug einen Betonblock touchiert und dabei den Mast einer Kabelüberspanung für eine Baustelle abgeknickt.

Auch die Energie Burgenland wurde alarmiert, die die Leitungen vorsorglich sicherte. Die Steinamangerstraße musste für den Verkehr gesperrt werden.

Da die Baustelle über einen Ersatzmast verfügte, konnte der abgeknickte Mast mit Hilfe von zwei Kränen abgebaut und ersetzt werden.