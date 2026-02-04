Lenker fuhr Frau mit Kinderwagen an und beging Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Neuhaus am Klausenbach im Bezirk Jennersdorf ermittelt die Polizei.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau angefahren, die mit ihrem drei Wochen alten Bub im Kinderwagen unterwegs war. Das bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber dem ORF Burgenland.