Lenker fuhr Frau mit Kinderwagen an und beging Fahrerflucht
Ein Auto erfasste in Neuhaus am Klausenbach eine Frau mit Kinderwagen. Die Polizei sucht einen schwarzen Renault Clio.
Zusammenfassung
- Frau mit Kinderwagen wurde in Neuhaus am Klausenbach von Auto angefahren, Fahrer beging Fahrerflucht.
- Baby blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich mit Notarzthubschrauber in Kinderambulanz gebracht.
- Polizei sucht nach schwarzem Renault Clio mit Jennersdorfer Kennzeichen.
Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Neuhaus am Klausenbach im Bezirk Jennersdorf ermittelt die Polizei.
Am Dienstagnachmittag wurde eine Frau angefahren, die mit ihrem drei Wochen alten Bub im Kinderwagen unterwegs war. Das bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber dem ORF Burgenland.
Der Kinderwagen stürzte dabei nicht um, allerdings brach eine Achse. Das Baby blieb unverletzt, wurde jedoch mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 16 in die Kinderambulanz geflogen.
Der Lenker des Fahrzeugs beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach einem schwarzen Renault Clio mit Jennersdorfer Kennzeichen.
