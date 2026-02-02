Führerschein weg

Raser mit 235 km/h auf Autobahn im Nordburgenland gestoppt

Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell im Vordergrund.
Zwei extreme Tempoverstöße auf Autobahnen im Burgenland: Ein Lenker verlor Führerschein und Auto, ein weiterer wurde angezeigt.
02.02.26, 11:28

Auf der Nordost-Autobahn A6 im Bezirk Neusiedl am See ist am Freitag ein Autoraser erwischt worden. Der Slowake war mit 235 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h unterwegs.

Die Autobahnpolizei Potzneusiedl nahm dem Mann den Führerschein ab und beschlagnahmte seinen Wagen.

Zweiter Extrem-Raser mit 216 km/h

Am Sonntag raste auch auf der Südost-Autobahn A3 bei Großhöflein ein Lenker mit 216 km/h an einem Radargerät vorbei. Dieser konnte nicht angehalten werden und wurde angezeigt, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Neusiedl am See Eisenstadt Umgebung
Agenturen, haipa  | 

