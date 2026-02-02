Raser mit 235 km/h auf Autobahn im Nordburgenland gestoppt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Auf der Nordost-Autobahn A6 im Bezirk Neusiedl am See ist am Freitag ein Autoraser erwischt worden. Der Slowake war mit 235 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h unterwegs.

Die Autobahnpolizei Potzneusiedl nahm dem Mann den Führerschein ab und beschlagnahmte seinen Wagen.