Raser mit 235 km/h auf Autobahn im Nordburgenland gestoppt
Zwei extreme Tempoverstöße auf Autobahnen im Burgenland: Ein Lenker verlor Führerschein und Auto, ein weiterer wurde angezeigt.
Zusammenfassung
- Raser mit 235 km/h auf der A6 im Bezirk Neusiedl am See gestoppt.
- Führerschein und Auto des slowakischen Lenkers wurden beschlagnahmt.
- Auf der A3 bei Großhöflein raste ein Lenker mit 216 km/h, konnte aber nicht angehalten werden.
Auf der Nordost-Autobahn A6 im Bezirk Neusiedl am See ist am Freitag ein Autoraser erwischt worden. Der Slowake war mit 235 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h unterwegs.
Die Autobahnpolizei Potzneusiedl nahm dem Mann den Führerschein ab und beschlagnahmte seinen Wagen.
Zweiter Extrem-Raser mit 216 km/h
Am Sonntag raste auch auf der Südost-Autobahn A3 bei Großhöflein ein Lenker mit 216 km/h an einem Radargerät vorbei. Dieser konnte nicht angehalten werden und wurde angezeigt, so die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.
Kommentare