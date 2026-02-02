Hangrutsch in Neusiedl am See: Das war die Ursache

Am Freitagabend kam es in Neusiedl am See zu einem Hangrutsch (der KURIER berichtete). Eine Stützmauer unterhalb der Volksschule am Tabor war eingebrochen, Erd- und Gesteinsmassen lösten sich. Ein Auto wurde unter dem Erdreich begraben, Verletzte gab es nicht.

Tags darauf sicherte die städtische Feuerwehr die Stelle im Bereich "Ödes Haus", die betroffenen Gassen neben der Absturzstelle wurden gesperrt.