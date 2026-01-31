Stützmauer abgebrochen: Hangrutsch im Burgenland verschüttete Auto

Ein Hangrutsch hat sich Freitagabend unterhalb der Volksschule am Tabor im Bereich "Ödes Haus" in Neusiedl am See im Burgenland ereignet. Ein Teil der Stützmauer brach ein, Erd- und Gesteinsmassen lösten sich und rutschten ab, informierte die Stadtgemeinde. Laut Medienberichten wurde ein abgestelltes Auto unter dem Erdreich begraben. Verletzt wurde jedoch niemand. Der betroffene Bereich blieb großräumig gesperrt. Eine statische Untersuchung des Hangs wurde eingeleitet.