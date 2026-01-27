Wirtschaft

Foodora stellt jetzt auch Wein zu

Der Lieferdienst erweitert Angebot und schließt Kooperation mit Wein & Co.
27.01.26, 14:03

Der Lieferdienst Foodora arbeitet seit Dezember 2025 mit dem Weinfachhändler Wein & Co zusammen. Über die Plattform können Kundinnen und Kunden nun auch Wein, Spirituosen sowie Delikatessen bestellen.

Das Angebot umfasst rund 550 Produkte, darunter Rot-, Weiß- und Schaumweine, Spirituosen sowie alkoholfreie Alternativen. Ergänzt wird das Sortiment durch Snacks und Feinkostartikel. Die Lieferung soll innerhalb von 60 Minuten erfolgen, verspricht Foodora in einer Aussendung. Das Angebot gilt derzeit für Wien sowie Graz, Linz und Bregenz verfügbar. 

Foodora baut damit sein Angebot über klassische Restaurantlieferungen hinaus weiter aus, während Wein & Co zusätzliche digitale Vertriebskanäle erschließt und seine Produkte auch außerhalb der eigenen Filialen anbietet.

