Der Florianiwein, benannt nach dem Schutzpatron der Feuerwehr, steht seit vielen Jahren für weit mehr als Genuss. Im Mittelpunkt steht der soziale Gedanke innerhalb der Feuerwehrfamilie: Trotz bester Ausbildung und modernster Ausrüstung kommt es bei Einsätzen immer wieder zu Situationen, in denen Feuerwehrmitglieder verletzt werden oder in Not geraten. Für solche Fälle wurde ein Unterstützungsfonds des NÖ Landesfeuerwehrverbandes eingerichtet.

Ein Wein, der unterstützt Der Florianiwein „Florian2026“ leistet dazu einen wesentlichen Beitrag: Pro verkaufter Flasche fließt ein Betrag direkt in diesen Unterstützungsfonds. Jede einzelne Flasche steht somit nicht nur für Qualität, sondern vor allem für gelebte Solidarität – und bietet die Möglichkeit, mit dem Kauf aktiv Feuerwehrmitglieder und ihre Familien zu unterstützen. Die Auswahl des diesjährigen Florianiweins erfolgte im Rahmen einer Blindverkostung durch eine fachkundige Jury. Ausschließlich Winzerinnen und Winzer, die selbst Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr in Niederösterreich sind, waren teilnahmeberechtigt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Matthias Fischer, NÖ LFK Dietmar Fahrafellner, Mathias Ruttenstock, Christa Kummer, Karl Ruttenstock, Martin Boyer

Herausragender Weißer, charakterstarker Roter In der Kategorie Weißwein überzeugte das Weingut Ruttenstock aus Röschitz (Bezirk Horn) mit einem herausragenden Grünen Veltliner. In der Kategorie Rotwein setzte sich das Weingut Weinwurm aus Dobermannsdorf (Bezirk Gänserndorf) mit einem charakterstarken Zweigelt durch. Beide Weine dürfen nun den Titel „Florianiwein 2026“ tragen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung der diesjährigen Weinpatin: Wetterexpertin Christa Kummer übernimmt diese ehrenvolle Aufgabe. Mit ihrer authentischen Persönlichkeit und ihrer Verbundenheit zur Natur repräsentiert sie den Florianiwein und seine Botschaft in besonderer Weise.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Matthias Fischer, NÖ LFK Dietmar Fahrafellner, Georg Weinwurm, Christa Kummer, Martin Boyer

Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner betonte die tiefere Bedeutung des Florianiweins: „Der Florianiwein ist ein sichtbares Zeichen dafür, wofür wir als Feuerwehr stehen: füreinander da zu sein – nicht nur im Einsatz, sondern auch dann, wenn das Leben unerwartet schwierig wird. Jede einzelne Flasche trägt diesen Gedanken weiter. Wer den Florianiwein genießt, unterstützt damit direkt Kameradinnen und Kameraden in Not. Dieser Zusammenhalt ist das Fundament unserer Feuerwehrfamilie.“ Die Segnung des Florianiweins übernahm Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Matthias Fischer, NÖ LFK Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer segnet den Wein, Martin Boyer (li.) und Karl Wilfing assistieren.